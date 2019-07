"Daniel Darc, Pieces of my Life", dans l'intimité de l'ange noir du rock français

Six ans après la mort de l'ange noir du rock français, le documentaire "Daniel Darc, Pieces of my Life", en salles mercredi, restitue à travers des images inédites et intimes la personnalité complexe et l'extrême sensibilité du poète-chanteur, ex-membre de Taxi Girl.